На фоне пандемии COVID-19 в Уфе сократилось количество бомжей

В 2020 году ГБУ РКСЦ помощи лицам без определенного места жительства зарегистрировал 502 бездомных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество зарегистрированных бездомных в 2020 году сократилось. По словам заведующей отделением социальной адаптации Республиканского социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Гульнары Карачурина, на это повлияла коронавирусная пандемия.

– В 2020 году наш центр зарегистрировал 502 бездомных. Это меньше, чем в прошлые годы. Раньше в год мы регистрировали около 700 человек. Чтобы попасть к нам, бомж должен предоставить результаты флюрографии. Он может быть переносчиком туберкулеза, а у нас здесь сотрудники и другие бездомные, поэтому это обязательное условие. Так как поликлиники в прошлом году работали только в определенные часы, с прохождением флюрографии были трудности, – поделилась Карачурина в беседе с «КП-Уфа».

Как также рассказала Гульнара Карачурина, помимо флюрографии, перед заселением в социальный центр бездомный должен пройти тесты на ВИЧ, гепатит и СПИД.