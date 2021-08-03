Хабиров без проведения торгов сдал в аренду двум фирмам 55 тысяч кв.м. земли

Компании, которым сдадут в аренду землю, построят на трассах М-5 и Уфа-Шакша объекты придорожного сервиса

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился без проведения торгов сдать в аренду двум фирмам землю общей площадью 55 тысяч квадратных метров. На участках, которые располагаются в Уфе и ее окрестности, компании будут строить объекты придорожного сервиса. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Участок площадью 49,9 кв.м. в Уфимском районе (Юматовский сельсовет) получит «Топливная компания "Ирбис-РБ"». Организация займется реализацией инвестиционного проекта по строительству придорожного комплекса вдоль трассы М-5.

Другой участок – шесть тысяч «квадратов» в Калининском районе Уфы – достанется компании «Пчелка». Она будет отвечать возведение еще одного придорожного объекта для водителей на трассе Уфа-Шакша.