17-летний житель Башкирии после расставания с девушкой поджег ее дом – внутри находились двое детей

Обвиняемый признал свою вину, но это не спасло его от жесткого приговора

В башкирском городе Давлеканово 17-летний местный житель после расставания с девушкой поджег ее дом. В этот момент в здании находилась мать экс-возлюбленной подростка, а также двое детей. На днях уже совершеннолетнего злоумышленника суд признал виновным в покушении на убийство и умышленное уничтожение имущества. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Поджог произошел в августе прошлого года. 17-летний юноша решил отомстить своей подруге за то, что она разорвала с ним отношения и попросила съехать из дома ее родителей. Ночью молодой человек пришел к дому бывшей, принеся с собой солому – он подложил ее у фундамента пристроя и поджег. В жилом здании в этот момент находились три человека: мать девушки с 12-летним сыном и 7-летним внуком. Женщина вовремя заметила возгорания, вывела детей из дома и самостоятельно потушила пожар.

Обвиняемый признал вину в преступлении, и суд приговорил его пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.