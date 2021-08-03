Уфимец избил и ограбил бывшую супругу

Полицейские задержали экс-супруга потерпевшей. Против него возбудили два уголовных дела

Уфимец избил и ограбил бывшую жену, угрожая ей убийством. Женщина обратилась за помощью в полицию. Об этом сообщило МВД Башкирии.

По данным ведомства, между экс-супругами возник словесный конфликт. Во время скандала 37-летний мужчина несколько раз ударил потерпевшую и грозился ее убить. После этого он забрал у женщины мобильный телефон и деньги – общий материальный ущерб превысил 70 тысяч рублей.

После нападения 36-летняя горожанка позвонила в дежурную часть полиции и рассказала о том, что ей пришлось пережить. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Против него возбудили два уголовных дела: о грабеже и угрозе убийством.