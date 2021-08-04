Как помогают бездомным в Уфе

Фото: ГБУ РКСЦ помощи лицам без определенного места жительства

Заведующая отделением социальной адаптации Республиканского социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Гульнара Карачурина рассказала «КП-Уфа», какую поддержку бездомным оказывают в Уфе.

– В нашем центре бездомные могут жить полгода-год. Если бомж дееспособен, он должен его трудоустраивают. Также каждому выдается одежда и суточные продуктовый набор. Набора хватает на завтрак, обед и ужин. В него входит тушенка, заварочные вермишель и картофель, чай и сахар, – поделилась Карачурина.

Также в социальном центре для бездомных организован досуг. Есть телевизор и песочный стол, на котором, по словам Карачуриной, «можно делать разные фигуры». Правда, стол не особо не интересует бездомных. Также благотворительные организации проводят в приюте праздничные мероприятия.