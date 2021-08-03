11 человек заразились коронавирусом в детском лагере Башкирии

фото: Официальное сообщество «ДОЛ имени Н.Гастелло»

В детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе Башкирии коронавирусом заразились 11 человек: шесть отдыхающих детей и пять сотрудников. Факт инфицирования был выявлен 1 августа. Об этом сообщила региональная прокуратура. Ведомство организовало проверку очага заболевания.

– Всего в лагере отдыхали 158 детей и работали 43 взрослых сотрудника, – передали в прокуратуре. – Указанные лица, а также дети и работники, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия заболевания COVID-19, а также дана оценка действиям должностных лиц лагеря.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что в детском оздоровительном лагере «Чайка» в Дюртюлинском районе коронавирус подхватили четыре ребенка. После этого глава Башкирии Радий Хабиров потребовал уволить руководителей лагерей, где среди детей возникла вспышка инфекции.