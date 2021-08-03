В Башкирии госпитализировано более 100 детей с коронавирусом

По состоянию на 3 августа в ковид-госпиталях Башкирии лежат 728 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на госпитализации находятся более 100 детей с коронавирусом. Об этом на профильном брифинге 3 августа сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

– Сейчас достаточно тяжелая ситуация у детей. У нас впервые более ста человек детского населения находятся в стационарах. Надо отметить, что дети госпитализируются со средней степенью тяжести при подъеме высокой температуры, – рассказала чиновница.

Она добавила, что сейчас известно о трех мутациях COVID-19, которые «имеют более высокий уровень распространения и поражения». В особой группе риска находятся лица старше 60 лет – «у них очень быстро развивается инфекция и наступают осложнения».

По состоянию на 3 августа в ковид-госпиталях Башкирии лежат 728 пациентов, 426 из них - старше 60 лет.