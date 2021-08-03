Синоптики рассказали, когда в Башкирии спадет аномальная жара

Аномальная жара в Башкирии начнет спадать после 6 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная жара в Башкирии начнет спадать после 6 августа – в этот день через территорию республики сместятся холодные атмосферные фронты. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Специалисты отметили, что из-за выноса тепла с юга днем 3 и 4 августа ожидается сильная жара с повышением максимальной температуры воздуха до +38°. В среднем столбики термометров сегодня и завтра покажут +31,+36°.

– Во второй половине недели 5, 6 августа через территорию республики начнут смещаться холодные атмосферные фронты, что приведет к ослаблению жары. Температура воздуха к концу рабочей недели понизится днем до +25,+30°, – добавили синоптики.

На фоне понижения температуры местами по республике пройдут кратковременные дожди и пронесется шквалистый ветер.