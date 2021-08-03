В Минздраве рассказали, какие районы Башкирии оказались в отстающих по темпу вакцинации

В Башкирии полностью вакцинировались уже более 704 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очередном оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что его тревожит обстановка, сложившаяся в некоторых районах республики. По той или иной причине люди совсем неохотно вакцинируются от ковида, поэтому Хабиров поручил главам муниципалитетов еще раз обратить внимание на ситуацию и разобраться с проблемой.

Как рассказали в беседе с «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии, аутсайдерами по темпу вакцинации оказались сразу 5 муниципалитетов: Сибай, Хайбуллинский, Стерлитамакский, Бурзянский и Белорецкий районы. Там число привитых составляет всего 30-36 процентов населения, подлежащего иммунизации.

А вот в лидерах ожидаемо, остаются Уфа и Уфимский район, а также Миякинский, Буздякский и Чекмагушевский районы – там первым компонентом вакцины привито уже более половины населения. В Уфе это число составляет уже 64,73 процента.

Напомним, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины привито уже 951352 жителя Башкирии, а полностью завершили вакцинацию 704182 человека.