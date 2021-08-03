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Происшествия3 августа 2021 12:33

Сотрудник башкирского «НЕФАЗа» лишился кисти руки на рабочем месте

Несчастный случай произошел 30 июля
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчине потребовалась экстренная помощь медиков

Мужчине потребовалась экстренная помощь медиков

Сотрудник нефтекамского автозавода «НЕФАЗ» лишился кисти руки на рабочем месте. К расследованию несчастного случая подключилась Гострудинспекция.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 30 июля. По предварительным данным надзорного ведомства, 60-летний наладчик холодноштамповочного оборудования получил тяжелую травму левой кисти в цехе №1. Мужчине оказали медицинскую помощь в одной из городских больниц.

В ходе расследования Гострудинспекция намерена установить обстоятельства и причины случившегося, а также оценить степень вины работодателя.