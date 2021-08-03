Уфимец поджег иномарку, потому что она стояла на «его» парковочном месте

фото: МВД Башкирии

Житель Уфы поджег иномарку, владелец которой занял якобы его парковочное место. Мужчина задержан и отправлен домой под подписку о невыезде. Об этом сообщило МВД Башкирии.

Возгорание Nissan произошло 30 июля на стоянке дома по проспекту Октября. Машина принадлежит 25-летнему местному жителю. Молодой человек оценил сумму ущерба в 300 тысяч рублей и обратился в полицию.

Оперативники и следователи опросили очевидцев инцидента и изучили записи с камер видеонаблюдения. Так им удалось выйти на подозреваемого – им оказался 33-летний горожанин. Его задерживали при силовой поддержке «омоновцев». Мужчина сознался в преступлении и рассказал, как и почему его совершил.

– Уфимец затаил обиду на владельца Nissan за то, что тот якобы занял его парковочное место во дворе. В темное время суток при помощи горючей смеси подозреваемый поджег машину соседа, а затем уехал к своей родственнице, – озвучили версию следствия полицейские.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества. Его отправили домой под подписку о невыезде.