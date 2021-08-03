Рапирист Сафин рассказал, чего ему не хватило на Олимпиаде в Токио

Фото: Минспорт Башкирии

Обладатель серебряной медали в командной рапире на Олимпиаде в Токио Тимур Сафин вернулся в Уфу ночью 3 августа и рассказал, чему ему не хватило в Японии.

Фехтовальщика в аэропорту поздней ночью встречала многочисленная делегация – родные, спортсмены и журналисты. Этим летом в Токио 28-летний рапирист Тимур Сафин в составе олимпийцев из России получил серебряную медаль. Сильнее команды Тимура оказались лишь соперники из Франции.

По прибытии Сафин рассказал журналистам, чего ему не хватало в олимпийском Токио.

- Не хватало ажиотажа, куража, которое было в Рио, так как там были болельщики. Они поддерживали, помогали нам. Зрители всегда заряжают меня, - цитирует атлета министерство спорта Башкирии.