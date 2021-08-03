В башкирском городе водитель на «Гранте» сбил 9-летнюю девочку

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Туймазы водитель за рулем легковушки сбил 9-летнюю девочку. ДТП случилось после полудня 3 августа напротив дома №10 по улице Чапаева.

Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, на школьницу совершил наезд 24-летний житель Шаранского района, управлявший «Ладой Гранта». После аварии четвероклассницу с травмами доставили в местную больницу.

Сотрудникам ГИБДД водитель объяснил, что он сбил девочку, когда она пыталась перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Сейчас его показания проверяют инспекторы дорожной полиции.