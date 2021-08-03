Жителей Башкирии ожидают одни из самых жарких дней в 2021 году

В Башкирии ожидается аномально жаркая погода Фото: Иван Макеев

3 и 4 августа в Башкирии будут одними самых жарких дней в 2021 году. Температура воздуха может подняться до 38°. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

Сегодня, 3 августа, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет южным и умеренным. Средняя температура по региону составит +30,+35°, местами – сильная жара до +38°.

Ночью 4 августа дождей так же не предвидится, столбики термометров покажут +17,+22° (в горных районах до +12°). А вот после восхода солнца прогнозируются кратковременные дожи с грозами – на этом фоне возможно усиление ветра. Днем ожидается жара – +31,+36° – с максимальным подъемом температуры до +38°.

5 августа участятся дожди, днем в отдельных районах и вовсе выпадет град. Ветер сменит направление с южного на северное и будет дуть сильнее. Ночью +17,+22, днем +27,+32°, по югу до +36°.