Парламент Башкирии обяжет раскрывать информацию о состоянии воздуха

Парламент внесет в экологический кодекс понятие «информации о состоянии окружающей среды»

Парламент Башкирии до конца текущего года намерен принять закон, который обяжет раскрывать информацию о состоянии воздуха в республике. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, в экологический кодекс будет введено понятие «информации о состоянии окружающей среды».

– Устанавливается, что такая информация является открытой, доступ к ней не может быть ограничен, за исключением тех случаев, когда сведения составляют государственную тайну. Будет регламентирован порядок размещения данных в открытых источниках, – сообщил председатель Курултая.

В информацию о состоянии окружающей среды будут входить сведения о радиационной обстановке, загрязнениях, явлениях и процессах в воздухе, почве, воде, а также воздействии хозяйственной и промышленной деятельности. Спикер Курултая добавил, что получение такой информации «является конституционным правом каждого гражданина», однако доступ к ней «бывает затруднен», поскольку сведениями «владеет ограниченный круг ведомств и организаций, которые не обязаны их раскрывать».