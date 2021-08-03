Число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 49 тысяч

90 жителей Башкирии были сняты с учета по выздоровлению от COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 49 028 случаев коронавируса. За сутки инфекцию выявили у 259 жителей. Статистику на 3 августа обновил региональный оперштаб.

Жертвами COVID-19 стали еще восемь человек. Всего от инфекции скончались 796 пациентов. Суточный прирост выздоровевших составил 90 жителей, за все время коронавирусом в Башкирии переболели 45 009 граждан.

Первым компонентом вакцины привились 951 352 человек, вторым – 704 182.