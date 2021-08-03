Двоих уфимцев задержали за подделку справок о COVID-19

Поддельная справка // фото: МВД РБ

Уфимские полицейские задержали двоих горожан по подозрению в подделке и сбыте справок о COVID-19. Об этом сообщило МВД Башкирии.

Первым подозреваемым стал 22-летний уфимец. За две тысячи рублей он пытался продать свидетельство о медотводе к вакцинации против коронавируса. Справку молодой человек изготовил в графическом редакторе. Сотрудники отдела борьбы с экономической преступностью получили признательные показания от задержанного. Против него возбудили уголовное дело.

– Другой факт продажи поддельной справки об исследовании крови на антитела выявили уфимские сотрудники отдела борьбы с экономической преступностью в ходе проведения операции «проверочная закупка». Согласно заключению экспертизы изъятая справка оказалась поддельной, – передали в МВД РБ.

На этот раз злоумышленником оказался 28-летний мужчина. Он признал вину и так же, как и первый, стал фигурантом уголовного дела. Обоим подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.