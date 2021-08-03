Жительницу Башкирии нашли мертвой на пороге квартиры в полуобнаженном виде

В Стерлитамаке осудили местного жителя, который по неосторожности убил свою соседку, мешавшую ему уснуть. Мужчина до последнего уверял, что все произошедшее – несчастный случай, но в итоге получил реальный срок.

Как выяснилось в суде, в тот роковой день обвиняемый пригласил к себе в гости соседку, чтобы распить с ней алкоголь. Веселье продолжалось до самого вечера, но когда мужчина захотел спать и попросил собутыльницу отправляться к себе домой, та ответила отказом и потребовала продолжения «вечеринки». Разгоряченный алкоголем стерлитамаковец ударил надоедливую подругу, из-за чего она упала и ударилась головой об стеллаж, потеряв сознание. Когда женщина все же пришла в себя, она с трудом поднялась и отправилась в свою квартиру, а сам обвиняемый преспокойно лег спать.

Проснувшись утром, мужчина решил навестить свою соседку и узнать, чем закончился вечер. Увидев, что дверь в квартиру приоткрыта, он зашел и увидел женщину, лежащей на полу в прихожей с приспущенными штанами. Поняв, что соседка мертва, стерлитамаковец вызвал полицию. Позже вскрытие показало, что женщина скончалась от внутримозгового кровоизлияния.

В итоге жителя Стерлитамака признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности, приведшему к смерти потерпевшего» и приговорили к реальному сроку.