Под Сибаем из-за взрывных работ перекроют два километра трассы Магнитогорск – Ира

Съема объезда закрытого участка трассы // фото: Управление дорожного хозяйства Башкирии

Сегодня, 3 августа, на два часа будет закрыт проезд по участку трассы Магнитогорск – Ира в Баймакском районе Башкирии близ города Сибая. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики.

Автодорога на участке с 87 по 89 километр будет перекрыта с 15:00 до 17:00. Поводом для введения ограничения стали взрывные работы, запланированные на карьере Худолазского месторождения известняков.

Объезжать отрезок трассы, на котором будет оставлено движение, предлагается по дороге через сады и Индустриальному шоссе – схема на фото выше.