Власти Уфы запросили у горожан предложения по благоустройству площади перед Дворцом спорта

фото: администрация Уфы

Власти Уфы обратились к горожанам с просьбой внести предложения по благоустройству площади перед Дворцом спорта. Соответствующее сообщение появилось на сайте мэрии.

Напомним, в июле жители башкирской столицы стали массово жаловаться на состояние территории перед Дворцом спорта. Площадь превратилась в стихийную парковку – там стояли как легковушки, так и фуры с автобусами. Администрация города после обращений горожан оградила площадь временными барьерами и наметила планы по разработке проекта благоустройства.

– Сегодня [2 августа] ограждения начали убирать, чтобы пешеходы, велосипедисты, семьи с колясками могли переходить эту площадь. Территорию для проведения сельскохозяйственных ярмарок Администрация города сохранит, – передали в мэрии. – В планах городской Администрации несколько вариантов благоустройства площади. Однако решено: пусть горожане сами предложат, что они хотят увидеть на территории перед Дворцом спорта.

Свои предложения по благоустройству площади уфимцы могут присылать на адрес электронной почты мэрии: cityadm@ufacity.info. В мэрии заверили, что самые популярные идеи будут вынесены на голосование в соцсетях и на сайте администрации.