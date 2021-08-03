В ГИБДД Уфы сообщили о начале новой спецоперации

ФОТО: Рамиль Гизатуллин

В столице Башкирии 2 августа стартовала операция ГИБДД «Мотоциклист». Возможно, это связано со смертельной аварией, которая произошла в Уфе 28 июля. Здесь водитель «Хендая» насмерть сбил байкера на «Сузуки».

В отделе ГИБДД пояснили, что операция нацелена на предупреждение ДТП с участием двухколесного транспорта. В течение недели сотрудники полиции будут уделять особое внимание водителям мотоциклов.

Также полицейские обратились к любителям двухколесной техники с просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.