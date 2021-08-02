«Я все еще хочу жить!»: Губин не знает, выйдет ли когда-нибудь на сцену

Одна из свежих фотографий Губина, сделанная поклонниками

Певец и уроженец Уфы Андрей Губин прервал долгое молчание и рассказал о своем состоянии корреспонденту журнала «Звезды и советы». Новости на самом деле неутешительные – звезда 90-ых признался, что борется со страшным недугом и не знает, сможет ли когда-то выйти на сцену, как бы ему этого не хотелось.

Еще в далеком 2012 году врачи поставили Губину неутешительный диагноз – левосторонняя прозопалгия лица. Болезнь вызывает судороги, кашель и адские боли.

- Теперь вы понимаете, почему я пропал? – спрашивал он недавно у публики.

Отметим, что вокруг исчезновения Губина со сцены ходило множество слухов – кто-то пророчил ему смертельную болезнь, кто-то распространял слухи, что он теперь отшельник. И это только малая часть.

Андрей сегодня не знает, что его вообще ждет, но уверен – выкарабкается и даже вернется на сцену.

- Да, я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает 100 км на велосипеде. Да, на всех нынешних фото я уставший. Ибо каждый день с пяти утра на ногах – бессонница мучает. Но я все еще хочу жить! Поэтому стараюсь записывать новые песни. Верю, что в будущем, даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет, и дети от страха не заплачут. Никакому тяжкому недугу меня не убить! Андрюша просто так не сдается, - заявил он журналисту.

Напомним, что в марте 2018 года Губин был замечен в одном из уфимских бизнес-центров корреспондентом "КП-Уфа". Он был завсегдатаем фитнес-клуба, расположенного в бизнес-центре. В тот момент как раз ходили слухи, что «мальчик-бродяга» теперь живет в Сочи.