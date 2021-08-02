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Происшествия2 августа 2021 17:29

Стоимость строительства детсада в Башкирии завысили на 3,2 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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На сегодняшний день следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

На сегодняшний день следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Балтачевском районе Башкирии возбудили два уголовных дела по факту завышения стоимости строительства детского сада на 3,2 миллиона рублей, сообщает следком.

Известно, что в 2018 году «Управление капитального строительства РБ» и ООО «ГеоСтрой» заключили государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в строящемся детском саду в Балтачевском районе. Работы были выполнены не в полном объеме, но, несмотря на это, подрядчик и должностные лица подписали акты о приемке выполненных работ и их стоимости. Работы оплатили в полном объеме. Цена работ была завышена на 3,2 млн рублей, и бюджет государства получил крупный ущерб.

Преступные действия выявили оперативники ФСБ республики.

На сегодняшний день следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.