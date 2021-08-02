На этой неделе Башкирия получит почти 115 тысяч доз вакцин против COVID-19

В Башкирию привезут 110 тысяч доз вакцины Спутник V, порядка 3,5 тысяч «КовиВак» и одну тысячу «ЭпиВакКороны»

На текущей неделе в Башкирию поступит 114,5 тысячи доз вакцин против коронавируса. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Планируется поставка 110 тысяч доз вакцины Спутник V, порядка 3,5 тысячи «КовиВак» и одной тысяча «ЭпиВакКороны», – отметил чиновник.

По словам Забелина, за все время республика получила 1,065 млн доз прививок. Первым компонентом по состоянию на 2 августа вакцинировано 940 535 жителей республики (88,5% от полученной вакцины), вторым – 688 582.