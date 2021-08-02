Историей с падением ребенка в колодец в Уфе заинтересовались следователи

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В Уфе Следственный комитет устанавливает обстоятельства падения 5-летнего ребенка в дренажный колодец. Напомним, инцидент произошел днем 1 августа в микрорайоне Сипайлово. Мальчик бегал по газону, где наступил на люк – тот не выдержал и рухнул вниз вместе с малышом. Ребенка, как уточняет СК РБ, из западни вытащил отец и очевидцы. Затем пострадавшего увезли в больницу, а коммунальщики закрыли колодец .

– В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий, ему способствовавших, – передали следователи.

Ребенку проведут судмедэкспертизу, чтобы оценить тяжесть причиненного ущерба. Лицам, ответственным за содержание колодца, будет дана правовая оценка.