В Уфе открыли технический проезд по участкам улиц Города Галле и Комсомольской

фото: ufacity.info

На прошедших выходных в Уфе был открыт технический проезд по участкам улиц Города Галле и Комсомольской – речь идет об отрезках между проспектом Октября и Комсомольской и Города Галле и 50 лет СССР соответственно. Протяженность дорог, на которых возобновилось движение, составляет 1,2 километра.

– По проекту улица имени Города Галле является шестиполосной. На сегодняшний день осуществляется движение по двум из трех построенных полос, то есть по одной полосе в каждом направлении, – пояснили в мэрии. – По улице Комсомольской движение идёт по четырем полосам из шести построенных. По краям остаются по одной полосе для продолжения работ по устройству съездов и тротуаров.

В администрации добавили, что открытие проезда по остальным реконструируемым участкам улиц Комсомольской и Города Галле запланировано на 1 сентября. Весь комплекс работ будет завершен только в конце ноября.