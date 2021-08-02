Суд не принял коллективный иск к Хабирову по антиковидным ограничениям

Верховный суд Башкирии не принял коллективный иск к администрации главы республики Радия Хабирова Фото: Рустем АХУНОВ

Верховный суд Башкирии не принял коллективный иск к администрации главы республики Радия Хабирова – 20 активистов требовали от руководителя региона отменить введение антиковидных ограничений. Поводом для того, чтобы вернуть заявление истцам стал тот факт, что они не устранили в нем недостатки в установленный срок. Об этом со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов РБ сообщает «Интерфакс».

Напомним, ВС зарегистрировал иск от жителей Башкирии 1 июля. Оставленное впоследствии без движения заявление содержало требование признать недействительными коронавирусные ограничения, отраженные в указе главы региона Радия Хабирова. Документом запрещалось посещать заведения общепита, культуры и спорта тем, кто не вакцинировался против COVID-19. Истцы назвали эти запреты дискриминаций. Позднее по решению самого Хабирова большинство ограничений было отменено.