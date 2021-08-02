В правительстве Башкирии назвали причину, из-за которой детский онкоцентр за 1,5 млрд рублей до сих пор не строится

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Республиканский центр детской онкологии и гематологии в Уфе до сих пор не строится из-за судебных тяжб по тендеру. Об этом на оперативном совещании в башкирском правительстве 2 августа сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

– Один из участников тендера оспаривал [итоги аукциона по отбору подрядчика] в судах. Потом ФАС решение принимала. Вторая затяжка связана с тем, что нам «федералы» изменили срок введения в эксплуатацию этого объекта, поэтому нам пришлось провести новый тендер, – пояснил чиновник.

Глава Башкирии Радий Хабиров в ответ на слова Назарова попросил после определения подрядчика «наращивать темпы» строительства. Он отметил, что в его практике это «первый случай», когда начало возведение объекта так долго затягивается.

Управление капитального строительства Башкирии пытается отобрать подрядчика для детского онкоцентра уже в третий раз. Последний тендер, победитель которого будет определяться в конце лета, был объявлен 30 июля текущего года. Начальная цена госконтракта составляет 1,499 млрд рублей. Строительство должно быть завершено в июле 2023 году. Центр будет включать отделения онкологии, гематологии, трансплантации костного мозга и интенсивной терапии, радиологических исследований, амбулаторно-диагностическое отделение, лабораторию иммунологического типирования доноров, молекулярно-генетическую и цитогенетическую лаборатории, а также операционный блок и дневной стационар.