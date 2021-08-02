В ближайшие два дня температура воздуха в Башкирии может подняться до 38°

При сильной жаре МЧС рекомендует пить большое количество воды, а также носить легкую одежду светлых тонов, головной убор и солнцезащитный крем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие два дня, 3 и 4 августа, дневная температура воздуха в Башкирии может подняться до 38°. Местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупредили в региональном МЧС. При сильной жаре ведомство рекомендует пить большое количество воды, а также носить легкую одежду светлых тонов, головной убор и солнцезащитный крем.

По данным синоптиков Башгидромета, 3 и 4 августа в республике не ожидается существенных осадков. Ветер будет слабый, переменных направлений. Ночью температура воздуха составит 17-22°, местами 12-17°, днем в среднем по региону столбики термометров покажут 31-36°.