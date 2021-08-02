И поделом! В Уфе уничтожат 30 литров неизвестного алкоголя

Неизвестный алкоголь изъяли судебные приставы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Уфе судебные приставы изъяли 30 литров пива неизвестного происхождения.

В пресс-службе ФССП республики сообщили, что в одном из магазинов в Октябрьском районе башкирской столицы во время проверки обнаружили 15 емкостей с разливным пивом, которые не были подключены к системе учета алкоголя. После этого найденный в магазине алкоголь неизвестного происхождения арестовали приставы, а владельцев магазина оштрафовали.

В итоге сотрудники ФССП передали изъятое в Росспиртпром для уничтожения. Всего ведомству предстоит избавиться от 30 литров спиртосодержащей продукции.

Напомним, что ранее в Салавате некачественным алкоголем отравились сразу семь местных жителей. Мужчины начали терять сознание прямо у скамейки, где распивали спиртное. Днем позже в городе взорвался самогонный аппарат – пострадали два человека.