В башкирском Госкомтуризме назначили нового зампредседателя

фото: Ринат Фаткуллин // vk.com

Первым заместителем Госкомитета Башкирии по туризму назначен 34-летний Ринат Фаткуллин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Ринат Фатуллин родился 3 июня 1987 года в Альшеевском районе. Окончил два вуза: истфак БашГУ и УГНТУ по специальности «техносферная безопасность». В 2017 году прошел профессиональную переподготовку в БАГСУ при главе Башкирии. Работал специалистом в Республиканском центре трудовой занятости молодежи (2008), центре реализации творческих инициатив молодежи (2009), министерстве молодежной политики и спорта (2010), отделе реализации социальных жилищных программ в Госкомстрое РБ (2011-2012). В 2012 году стал помощником министра экологи Башкирии, а в 2013 возглавил в ведомстве сводно-аналитический отдел, где работал до последнего времени. Женат, воспитывает двоих детей.