В пяти районах Башкирии зафиксирована аномальной младенческая смертность

В 2021 году уровень младенческой смертности составил 5,8% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пяти районах Башкирии показатель младенческой смертность в разы превышает среднереспубликанские значения. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

По словам чиновника, высокая смертность среди младенцев наблюдается в Калтасинском (45,5% умерших детей в расчете на тысячу родившихся), Караидельском (45,4%), Дуванском (31,3%), Мечетлинском (22%) и Бакалинском (19,8) районах.

Среднереспубликанский показатель младенческой смертности по итогам первой половины 2021 года составляет 5,8% – в возрасте до одного года скончались 119 детей.