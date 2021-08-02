«Ситуация стабилизировалась»: Минобр Башкирии отчитался о проверке школьных лагерей

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал о результатах проверки школьных лагерей. Чиновник представил отчет на оперативном совещании в правительстве.

На прошлой неделе, как сообщил Хажин, совместно с Роспотребнадзором были созданы мобильные группы, которые объехали 45 из 49 действующих школьных лагерей.

– В целом, ситуация везде стабильная, за исключением пары лагерей, в которых мы обнаружили недостаточное количество антисептиков. Однако в ходе проверки эти нарушения со стороны администрации муниципалитетов были устранены. Везде проводили термометрию, смотрели наличие справок с отрицательным результатом ПЦР у всех взрослых людей. Везде работают переносные и стационарные обеззараживатели воздуха. Ситуация стабилизировалась, августовские смены, я уверен, пройдут в штатном режиме, – заявил министр.

Напомним, на прошлой неделе Радий Хабиров поручил уволить всех руководителей школьных лагерей, где среди детей возникла вспышка коронавируса. Глава Башкирии потребовал от Минобра «мобилизоваться и немедленно» организовать проверки лагерей.