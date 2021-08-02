За сутки число инфицированных коронавирусом в Башкирии выросло на 260 человек

По уровню заболеваемости республика находится на 82 месте в РФ

В Башкирии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. По данным министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 260 новых случаев ковида, а общее число заболевших выросло до 48769 человек. При этом по заболеваемости Башкирия находится на 82 месте в России. Число выздоровевших же увеличилось на 120 человек и достигло 44919.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 2364 человек, на стационарном – 698. Состояние 56 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они помещены в палаты интенсивной терапии, еще 10 подключены к аппарату ИВЛ. Как уточнил Забелин, среди госпитализированных пациентов нет тех, кто прошел вакцинацию от ковида.

- Сейчас в республике развернуто 4055 инфекционных коек, занятость составляет 88 процентов, - отметил руководитель регионального Минздрава.

Что касается вакцинации, то на сегодняшний день в Башкирию доставлено 1 655 338 доз антиковидной вакцины. Первым компонентом привито 940 535 жителей республики, еще 688582 полностью завершили вакцинацию.