Жители Башкирии собрались на сход в знак протеста против реорганизации больницы

фото: vk.com // Антон Орлов

Жители башкирского села Большеустьикинское 31 июля собрались на сход в знак протеста против реорганизации местной центральной районной больницы. Медучреждение планируется присоединить к Месягутовской ЦРБ. Об этом сообщил координатор медицинского профсоюза «Действие» Антон Орлов.

– На сходе присутствовало, по моим данным, порядка 200 граждан. Такая же судьба [реорганизации - прим.авт.] уготована чиновниками Минздрава и для Кигинской, Белокатайской и Малоязовской центральных районных больниц, все четыре больницы предполагается присоединить к Месягутовской ЦРБ, – рассказал правозащитник.

По словам Орлова, под «реорганизацией» подразумевается сокращение расходов больницы, что «крайне отрицательно скажется на доступности и качестве медицинской помощи». Он призвал руководство республики отменить процедуру присоединения во всех медучреждениях и увеличить финансирование отрасли здравоохранения. Координатор также считает необходимым провести аудит региональных больницы и выяснить, откуда у них «космические размеры кредиторской задолженности».