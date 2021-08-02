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Здоровье2 августа 2021 9:43

От коронавируса в Башкирии скончались еще девять человек

Общее число жертв инфекции приближается в восьмистам
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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С начала пандемии на территории Башкирии зарегистрировано 48 769 случаев COVID-19

С начала пандемии на территории Башкирии зарегистрировано 48 769 случаев COVID-19

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще девять человек. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 788 пациентов. Об этом 2 августа сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории Башкирии зарегистрировано 48 769 случаев COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 260 человек. Выздоровели от инфекции 44 919 пациентов, 120 из них выписались за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 940 535 жителей региона, вторым – 688 582.