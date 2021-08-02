В новом учебном году за парты в Башкирии сядут почти 500 тысяч школьников

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В Башкирии в грядущем учебном году за парты в школах сядут 498 441 школьник, более 60 тысячи из них – первоклашки. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Август, ещё месяц лета... Для тех, кому осенью за парты, этого мало. Для подготовки школ к учебному году этот месяц пролетит как миг. Но мы всё должны успеть, – написал руководитель региона в своих соцсетях. – Наша задача – привести за тёплое время года школы в порядок. В 2021 году мы решили комплексно подойти к этому вопросу и 27 учебных заведений отремонтировали капитально.

Хабиров добавил, что в следующем году планируется отремонтировать еще больше школ, если ситуация с коронавирусом не внесет свои коррективы. Он также выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит детям «в полной мере ощутить школьную жизнь».