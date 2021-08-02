Экс-министр транспорта Башкирии и помощник Хабирова переехал работать в Москву

фото: facebook.com/timur.mukhametyanov

Бывший руководитель Госкомитета Башкирии по транспорту и помощник главы республики Тимур Мухаметьянов переехал в Москву. Он будет работать над «повышением эффективности использования международных транспортных коридоров» в Минтрансе России. Об этом чиновник написал на своей странице в фейсбуке.

– Четыре года, проведённые в моей родной Башкирии, пролетели стремглав, – написал Мухаметьянов. – Многое сделано - возобновили строительство Восточного выезда, отремонтировали уфимский железнодорожный вокзал, построили новый терминал в аэропорту. Вторыми в стране ввели единую систему оплаты проезда и транспортную карту «Алга».

Самым интересным разрабатываемым сейчас транспортным проектом Башкирии чиновник назвал строительство «уфимского железнодорожного кольца и магистрального трамвая».

В своем прощальном посте экс-министр транспорта поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова и жителей республики за «возможность участия в развитии транспорта».

Напомним, Тимур Мухаметьянов ушел в отставку с поста руководителя Гостранса весной 2020 года. После ухода с этой должности Хабиров назначил его своим помощником.