Под Уфой обнаружили древнюю находку эпохи плиоцена

Фото: БСТ

В селе Михайловка под Уфой местные жители нашли зуб мамонта.

О необычной находке сообщают журналисты «Башкирского Спутникового Телевидения». Журналисты рассказали, что находка имеет характерные признаки жевательного зуба мамонта. Подобные зубы мамонты могли менять до шести раз за жизнь.

Семья, которая обнаружила находку эпохи плиоцена (5,3 – 2,5 млн лет до н.э.) считает, что зуб мамонта принесет им удачу. Необычный предмет они решили оставить у себя дома.

- Мы его отреставрируем, установим на железные подставки и поставим в самое видное место, - поделилась планами владелица зуба Элина Х.