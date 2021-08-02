Мать из Башкирии разыскивает пропавшего сына-вахтовика

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Жительница Мелеуза ищет пропавшего по пути домой из Москвы сына.

Ольга К. сообщила, что ее родной сын Сергей Кузнецов пропал после того, как оказался на Казанском вокзале Москвы. В этом месте он оказался после того, как у него закончилась рабочая вахта. К сожалению близких и родственников после этого 40-летний мужчина перестал выходить с ними на связь.

- С 12 июля нет никаких сообщений. Если вы видели этого человека, пожалуйста, сообщите по телефону 89173762897, - пишет женщина в соцсетях прилагая фото пропавшего.

Ранее мы сообщали об еще одном похожем случае – перед тем, как уехать домой в Башкирию из ХМАО пропал 40-летний Салават Т. Коллеги попросту не дождались мужчину и поехали домой без него. К счастью, спустя некоторое время мужчину нашли живым.