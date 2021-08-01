Житель Башкирии забил приятеля молотком

Житель Башкирии убил знакомого молотком

Встреча двух друзей в Караидельском районе закончилась жестоким убийством.

В пресс-службе местного суда сообщили, что в июне 2020 года между двумя мужчинами возник конфликт. Чтобы доказать свою правоту один из достал из машины молоток и несколько раз ударил им оппонента по голове. Вскоре пострадавший оказался в больнице, но врачи так и не смогли спасти его. Он скончался в больнице спустя месяц.

Оказавшийся на скамье подсудимых мужчина попытался оправдать свои действия тем, что защищался от второго участника конфликта. В содеянном он раскаялся и даже помогал следствию.

Учитывая последние факторы суд назначил ему относительно мягкое наказание – шесть лет заключения в колонии строгого режима.