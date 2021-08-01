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Происшествия1 августа 2021 16:54

Жительница Башкирии убила любовника, который настаивал на пьяном сексе

Женщина дважды ударила его ножом
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Жительница Башкирии убила друга, который хотел интимной близости

Жительница Башкирии убила друга, который хотел интимной близости

В Туймазинском районе Башкирии местная жительница зарезала любовника, который домогался ее.

Как стало известно «КП-Уфа», погибший мужчина состоял со своей убийцей в романтических отношениях. В ту роковую ночь любовники распивали алкоголь в компании еще нескольких человек в садах. Ближе к утру женщина отправилась спать в дом, а позже к ней пришел ее приятель. Мужчина начал недвусмысленно намекать подруге на интимную близость, но та оказалась против и начала сопротивляться.

Тогда друг схватил ее за волосы и приподнял над кроватью. Женщина испугалась за свою жизнь, схватила нож и ударила обидчика два раза, когда тот стоял перед ней на четвереньках. После этого она пошла курить, а спустя некоторое время к ней пришел раненый друг. Мужчина начал стонать и попросил любовницу найти врачей. Медиков она привела на место только через 40 минут – к этому моменту раненый умер.

В итоге суд признал женщину виновной в нанесении телесных повреждений, которые привели к смерти и приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Суд учел, что ранее она уже пыталась убить своего любовника на глазах его матери.