В Уфе малыш провалился в открытый колодец – его пришлось доставать родителям

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе в открытый колодец провалился пятилетний мальчик.

В пресс-службе столичного Управления гражданской защиты рассказали, что неприятный инцидент произошел днем 1 августа на улице Рыльского. По предварительной информации, мальчик бегал по газону, наступил на крышку колодца, но та его не выдержала и рухнула вниз вместе с ребенком. Рядом были родители малыша, которые самостоятельно достали его из ловушки. Мальчика отправили в больницу, а прибывшие на место коммунальщики закрыли опасный колодец.

В Управлении попросили родителей из Уфы еще раз поговорить с детьми и объяснить опасность игр рядом с колодцами. Если вы где-то увидели открытый колодец – обязательно сообщите об этом по телефону 112.