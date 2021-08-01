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Общество1 августа 2021 14:00

Погода в Башкирии в понедельник, 2 августа

Республику ждет возвращение жары
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В Башкирии ожидается теплая погода

В Башкирии ожидается теплая погода

В понедельник, 2 августа, жителей Башкирии ждет жаркая, но пасмурная погода.

По данным Башгидромета, температура воздуха днем в начале рабочей недели поднимется до 33 градусов. Ночью слегка похолодает – до 18 градусов. Синоптики сообщают, что сильных осадков жителям региона ждать не стоит, возможны лишь небольшие ночные дожди в восточной части Башкирии.

В Уфе погода будет слегка отличаться от средней по республике. Температура воздуха останется такой же – до 30 градусов днем и до 17 ночью, а вот небо над столицей будет чистым. Осадков в Уфе не ожидается, также как и сильного ветра.

Ранее мы публиковали большой прогноз погоды на августа 2021 в Башкирии.