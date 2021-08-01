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Общество1 августа 2021 13:20

Парень из Башкирии помог выбраться соседке-пенсионерке из горящего дома

Случай произошел в Зианчуринском районе
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: Зианчуринские зори

Фото: Зианчуринские зори

В селе Кугарчи Зианчуринского района Башкирии соседи спасли пенсионерку из горящего дома.

Издание «Зианчуринские зори» сообщает, что случай произошел в селе Кугарчи в июле. Пламенем оказался объят дом и все надворные постройки местной пенсионерки. С счастью, ее соседи не оказались равнодушны, и все вместе отправились на помощь женщине. Среди спасателей соседки оказался молодой человек по имени Фидан.

Известно, что сейчас погорелица живет у своих детей. Родственники постепенно помогают ей со строительством нового жилья.