Парень из Башкирии помог выбраться соседке-пенсионерке из горящего дома

Фото: Зианчуринские зори

В селе Кугарчи Зианчуринского района Башкирии соседи спасли пенсионерку из горящего дома.

Издание «Зианчуринские зори» сообщает, что случай произошел в селе Кугарчи в июле. Пламенем оказался объят дом и все надворные постройки местной пенсионерки. С счастью, ее соседи не оказались равнодушны, и все вместе отправились на помощь женщине. Среди спасателей соседки оказался молодой человек по имени Фидан.

Известно, что сейчас погорелица живет у своих детей. Родственники постепенно помогают ей со строительством нового жилья.