В Башкирии за сутки выявили сразу 258 новых случаев коронавируса

В Башкирии продолжают выявлять коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в Башкирии выявили 258 новых случаев ковида.

По данным Минздрава Башкирии, всего с начала отчетного периода (весна 2020 года) в Башкирии диагностировали 48 509 случаев ковида. 258 диагноза поставили только за последние сутки, 31 июля.

Известно, что в ковид-госпиталях сейчас находятся 685 человек, из них 55 в тяжелом состоянии, а четверо подключены к аппаратам ИВЛ. В домашних условиях лечение получают еще 2 246 человек – у них болезнь проходит в легкой форме.

За прошедшие 24 часа врачи выявили восемь случаев смертей из-за коронавируса. Общее количество летальных случаев увеличилось до 779 случаев. Чаще всего болезнь забирает именно жителей Башкирии старше 60 лет – таких смертей с весны 2020 года зарегистрировали 625.

Также за сутки в Башкирии выявили 132 случая внебольничной пневмонии.