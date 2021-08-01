Сильный ветер оставляет жителей Башкирии без крыши над головой

Ветром повредило крыши домов сразу в трех районах Башкирии
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сильным ветром повредило крыши трех зданий в разных районах Башкирии.
О неприятных инцидентах рассказали в пресс-службе МЧС республики. Спасатели объяснили, что жертвами непогоды уже стали жители трех районов Башкирии. Так, сильным ветром повредило кровлю зданий в Аургазинском, Гафурийском и Уфимском районах региона.
Также в ведомстве отметили, что пострадавших или погибших в результате разгула стихии нет. Сейчас на местах повреждений кровли проводят восстановительные работы.
Ранее мы сообщали, что из-за сильного ветра 31 июля без электричества на полчаса осталось село Инзер в Белорецком районе республики.