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Общество1 августа 2021 11:14

Сильный ветер оставляет жителей Башкирии без крыши над головой

За 31 июля непогода повредила как минимум три постройки
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Ветром повредило крыши домов сразу в трех районах Башкирии

Ветром повредило крыши домов сразу в трех районах Башкирии

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильным ветром повредило крыши трех зданий в разных районах Башкирии.

О неприятных инцидентах рассказали в пресс-службе МЧС республики. Спасатели объяснили, что жертвами непогоды уже стали жители трех районов Башкирии. Так, сильным ветром повредило кровлю зданий в Аургазинском, Гафурийском и Уфимском районах региона.

Также в ведомстве отметили, что пострадавших или погибших в результате разгула стихии нет. Сейчас на местах повреждений кровли проводят восстановительные работы.

Ранее мы сообщали, что из-за сильного ветра 31 июля без электричества на полчаса осталось село Инзер в Белорецком районе республики.