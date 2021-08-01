В Уфе перекроют часть загруженной дороги в историческом центре

В Уфе до октября 2021 года перекроют часть улицы Кирова

В Уфе из-за ремонта тепломагистрали перекроют часть улицы Кирова на перекрестке с Цюрупы.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в ходе планового ремонта поменяют порядка 183 погонных метров тепломагистрали. Из-за это рабочим придется перекрывать часть улицы Кирова на загруженном перекрестке с улицей Цюрупы. Ограничения будут действовать на проезжей части между домами 31 и 39 по улице Кирова. Ожидается, что работы растянутся до октября 2021 года. В мэрии также добавили, что новые трубы, при правильной установке и эксплуатации, прослужат больше 30 лет.

Напомним, что к 1 сентябрю в Уфе планируют полностью открыть для проезда улицу Комсомольскую.