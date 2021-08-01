Уфимский рапирист в составе команды вышел в финал на Олимпиаде в Токио

Фото: Матч ТВ

Уфимец Тимур Сафин в составе команды из России вышел в финал командных соревнований по рапире на Олимпиаде в Токио.

Начинал встречу против сборной США Сафин в качестве запасного, но в седьмом раунде вышел на дорожку вместо Владислава Мыльникова. По итогу встречи российские рапиристы одержали победу над сборной США с разницей в четыре укола – финальный счет 45:41.

Таким образом, Антон Бородачев, его брат Кирилл, Владислав Мыльников и Тимур Сафин попали в финал командных соревнований по рапире. Он начнется 1 августа в 15.50 по уфимскому времени. Соперниками наших атлетов станет сборная Франции, которая победила в поединке со сборной Японии.