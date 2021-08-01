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Происшествия1 августа 2021 8:16

На трассе в Башкирии сбили сотрудника ГИБДД при исполнении

ДТП произошло в Иглинском районе республики
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Иглинском районе Башкирии сбили сотрудника ГИБДД, который остановил автомобиль для проверки.

В отделе пропаганды ГИБДД республики сообщили, что инцидент произошел вечером 31 июля на трассе М5 в Иглинском районе республики. 35-летний автоинспектор остановил автомобиль «Lexus» для проверки документов и тот начал тормозить. Водитель следующего за ним «Nissan» также начал тормозить, но к этому оказался не готов автолюбитель за рулем «Toyota». В итоге он врезался в «Nissan», который отлетел в сторону инспектора, сбил его и перевернулся. Сотруднику ГИБДД потребовалась помощь медиков – сейчас он находится в больнице.

Во всех обстоятельствах ДТП придется разбираться коллегам пострадавшего автоинспектора.